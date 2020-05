Lazio, Joaquin Correa e il suo futuro: "Mi piacerebbe giocare in Premier League"

Tra vita privata e calcio giocato. L'attaccante della Lazio Joaquin Correa, nel corso di una diretta 'Instagram' condivisa con un suo amico, s'è soffermato anche sul suo futuro. E ha indicato nella Premier League il campionato in cui, in futuro, gli piacerebbe giocare: "In quale altre Liga andresti? Mi piacerebbe giocare in Premier. Ora penso alla Lazio, ma mi piace anche il campionato inglese. Mi piacerebbe anche migliorare il mio inglese e lo farò", ha detto Correa che prosegue. "Torneresti a giocare nell'Estudiantes? Sì sicuramente. È l'unico club argentino in cui andresti? Non si può mai dire. Sto trascorrendo un buon momento qui in Europa e voglio rimanere qui ancora per qualche anno".