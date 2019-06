Lazio, Jony dalla Spagna è l'emblema del cambiamento

© foto di Federico Gaetano

La notizia che Tare guardi all’estero per rinforzare la Lazio non è una novità. Non lo è neanche il fatto che abbia una particolare predilezione per i colpi in Spagna, da dove, negli ultimi anni, sono arrivati tanti giocatori quali Durmisi, Correa, Nani, Caicedo, Immobile e Luis Alberto. A primo impatto, quindi, il possibile trasferimento a Roma di Jony (Jonathan Rodríguez Menéndez) non dovrebbe risultare tanto eccezionale. Lo diventa se si analizza il profilo dello spagnolo, quest’anno terzo nella classifica assist nella Liga durante il suo prestito all’Alaves. Partiamo dall’età, uno dei primi parametri che balza all’occhio. Classe ’91, 28 anni da compiere il prossimo 9 luglio. Un giocatore esperto, con diversi campionati già alle spalle. Un’eccezione rispetto passato, dato che il direttore è sempre solito prendere giovani talenti da crescere e valorizzare. Nonostante la società biancoceleste abbia chiarito la volontà di svecchiare la rosa, potrebbe essere lui uno dei primi colpi estivi.

L’altra caratteristica che fa pensare è il ruolo. Jony è un esterno sinistro, con un piede molto educato e con il cross come punto di forza. Forte fisicamente, ha doti atletiche importanti che gli garantiscono la possibilità di cambiare passo e saltare l'uomo. Insomma, la classica ala perfetta per un 4-3-3 o un 4-2-3-1. Il problema è che negli ultimi due anni la Lazio di Inzaghi è sempre scesa in campo con il 3-5-2. Un’idea tattica che ha chiaramente influenzato le strategie di mercato: basti pensare alle cessioni di due esterni come Keita e Anderson, poco funzionali in tal senso. Lecito pensare che nella testa del tecnico ci siano delle novità. E qui tornano alla mente alcune divergenze sorte durante la stagione appena trascorsa: alcuni dirigenti avrebbero voluto vedere più spesso un modulo diverso, magari con una linea di difesa a quattro. Tra un mese, quando inizieranno gli allenamenti, verranno svelate le carte e si capiranno tante cose. Inzaghi sicuramente insisterà sul suo 3-5-2, ma proverà anche qualche soluzione diversa al fine di avere una squadra camaleontica. Capace di cambiare, anche durante la stessa gara, modo di interpretare le partite. Intanto Tare continua a lavorare, con l’occhio sempre vigile in Spagna e all’estero.