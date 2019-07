Fonte: Dall'inviato ad Auronzo di Cadore

Al suo primo vero allenamento sul campo con la Lazio, Jony viene subito posizionato come quinto di sinistra. Lo spagnolo è un'ala offensiva pura, ideale in un 4-3-3, ma ad Auronzo lavora per adattarsi nel 3-5-2 biancoceleste. Dovrà imparare a fare tutta la fascia l'ex Alaves, che sicuramente in sé ha più l'indole offensiva rispetto a quella difensiva. Non è un caso che l'anno scorso sia arrivato terzo nella classifica degli assist in Liga. Ha un mancino molto educato, tanto da riceve i primi complimenti ad alta voce di Inzaghi per due ottimi cross precisi. "Bravo, bella palla", gli urla il tecnico da bordo campo, con i tifosi che si esaltano sugli spalti.