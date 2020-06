Lazio, Juve e Inter su Kumbulla: a chi serve di più il talento del Verona

La Lazio accelera. Claudio Lotito era già iscritto alla corsa per Marash Kumbulla, i contatti frequenti e amichevoli con Maurizio Setti, presidente del Verona, potrebbero aiutare i biancocelesti. Che, se in campionato stanno dando del filo da torcere a Juventus e Inter, anche sul mercato si propongono come terzo incomodo del Derby d’Italia: strappando il promettente difensore, la Lazio consacrerebbe il suo ruolo di big vera e propria del nostro campionato.

Ma a chi serve di più Kumbulla? Al netto di quel che sarà in termini di trattative e futuri affari, l’accelerata della Lazio arriva anche perché, in fin dei conti, ai biancocelesti il difensore classe 2000 farebbe comodo. Molto più comodo che alla Juventus, anzitutto: i bianconeri sono sempre vigili sui migliori talenti del nostro campionato, è vero. Ma, in una difesa che peraltro gioca a tre, hanno già Demiral e De Ligt, classe ’98 e ’99. E nell’orbita juventina c’è un altro talento come Romero. Quanto all’Inter, Kumbulla servirebbe sì, ma anche per Conte non sarebbe indispensabile, almeno non nell’immediato: la linea arretrata di oggi, che peraltro conta un altro giovanissimo come Bastoni come Skriniar e De Vrij, resterà inalterata per qualche altro anno (a meno di scossoni, ovvio). Il giovane italo-albanese ha sì la stoffa per dare del filo da torcere ai titolari, ma alla Lazio il suo arrivo sarebbe decisamente prioritario. Con Acerbi (32 anni) giocano l’immarcescibile Radu (che viaggia per i 34) più Luiz Felipe o Patric: alzare la qualità e svecchiare il reparto sono le priorità di Simone Inzaghi. Risposta perfetta? Marash Kumbulla, appunto. Al di là del dato “geopolitico” (mica male, bruciare Inter e Juve), è dal punto di vista tattico che il classe 2000 sarebbe un rinforzo di prim’ordine e di prima necessità per la Lazio.

E dove gli conviene andare? Domanda da qualche miliardo di dollaro, perché prevedere il futuro è roba per altri mestieri. Alla Juve, certo, vorrebbero andare tutti. Crescerebbe tra gli insegnamenti di Bonucci e Chiellini, i due professori della difesa italiana. E potrebbe confrontarsi con la difesa a quattro, che resta la più diffusa ad alti livelli, dopo aver dimostrato il suo valore a tre. All’Inter, però, troverebbe un certo Antonio Conte: se Bonucci e Chiellini insegnano ad Harvard, molto lo devono proprio al salentino, l’inventore della celebrata BBC con Barzagli. Del viterbese, poi, Conte è stato maestro anche a Bari: con i difensori, anche giovani (vedasi proprio Bastoni), il tecnico nerazzurro ci ha sempre saputo fare, è una vera e propria garanzia da questo punto di vista. E la Lazio? In panchina, a Roma troverebbe Simone Inzaghi: non siamo ancora al curriculum di Conte, ma quanto a difesa a tre ha poco da imparare da chiunque. E sa influire sulla carriera dei suoi giocatori: basterebbe guardare l’evoluzione di Patric. Tecnico a parte, in biancoceleste Kumbulla si troverebbe a essere subito protagonista, senza dover sgomitare per un posto al sole. A guardarla bene, almeno da questo punto di vista, comunque vada sarà una vittoria. Merito delle sue qualità. Del Verona che ci ha creduto. E di Ivan Juric che, tra tanti allenatori, forse conviene elogiare.