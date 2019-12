Lazio-Juve, i voti ai tecnici: Inzaghi vince con il coraggio, primo stop Sarri

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio batte la Juventus 3-1 e tra i grandi artefici della vittoria c'è sicuramente Simone Inzaghi. Premiato da scelte semplici e altre difficili: manda in campo la miglior formazione possibile, tiene alti i suoi anche quando potrebbe difendersi. Prima sconfitta stagionale per Maurizio Sarri e la sua Juve.

SIMONE INZAGHI 7,5 - La sua Lazio è in un momento fantastico. Si porta a -5 dalla vetta, è il primo allenatore a battere la Juventus di Sarri e questo è già un merito. Imposta la partita su ritmi altissimi e la vince, dà un segnale ai suoi ragazzi quando nel finale inserisce Caicedo, senza abbassare il baricentro della squadra. Quando girano a mille, e per ora lo stanno facendo, la formula con tutti i tenori in campo funziona alla perfezione. Non ha timore della Vecchia Signora, serata da incorniciare.

MAURIZIO SARRI 5 - Paga le difficoltà fisiche dei suoi in questa fase della stagione. Il voto è anche per la sconfitta, perché la formazione iniziale era giusta. Certo, se basta l'uscita di Bentancur per far uscire dal campo anche la Juve, ha un problema e neanche troppo piccolo. Poteva inserire un po' prima Higuain? Difficile dirlo, difficile farlo dopo che Cuadrado lo aveva lasciato a piedi.