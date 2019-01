Lazio-Juve, le formazioni ufficiali: Parolo terzino. D. Costa nel tridente

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il big-match della ventesima giornata di campionato si gioca all'Olimpico, dove la Lazio padrona di casa affronta la capolista Juventus, ancora imbattuta. La squadra di Simone Inzaghi è attesa a una vera e propria prova di maturità, che le consenta di fare il salto di qualità definitivo per conquistare la zona Champions League. Per la Juve occasione ghiotta per aumentare ulteriormente il distacco dal Napoli, portandolo già in doppia cifra.

Tante assenze per i capitolini, soprattutto in difesa, dove mancano Acerbi (squalificato) e Luiz Felipe. Inzaghi sceglie il 3-5-2 con un trio arretrato inedito, composto da Wallace, Bastos e Radu. Inedita anche la posizione di Parolo, che agirà sulla corsia destra, mentre davanti sarà Correa a supportare Ciro Immobile. Max Allegri risponde con il 4-3-3: scelte confermate per il mister toscano, che schiera Rugani in difesa ed Emre Can a centrocampo. Douglas Costa completa il tridente con Dybala e Cristiano Ronaldo.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Wallace, Radu; Parolo, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic, Lulic; Correa, Immobile.

Juventus (4-3-3): Szczęsny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo