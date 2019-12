Lazio-Juventus, le ufficiali: Dybala con CR7. Undici tipo per Inzaghi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Inzaghi cerca il colpaccio: con una vittoria, la Lazio si porterebbe a -5 dalla vetta. Il tecnico biancoceleste se la gioca con la formazione tipo: c'è Milinkovic a centrocampo, con Correa-Immobile lì davanti. Preferito Luiz Felipe a Bastos in difesa, confermato di fatto lo stesso undici visto nel 3-0 all'Udinese.

Anche Maurizio Sarri non regala sorprese. Due novità rispetto al 2-2 contro il Sassuolo: a centrocampo torna Matuidi al posto di Can con Pjanic e il confermato Bentancur (Khedira out per tre mesi). In attacco si rivede Dybala, preferito a Higuain come partner di CR7. Bernardeschi trequartista.

Ecco le formazioni ufficiali di Lazio-Juventus.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri.