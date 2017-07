Lazio, Keita a Milano non per il mercato: smentito incontro tra Inter e agente

Fonte: SkySport

Ultime riguardanti il futuro di Keita Baldé Diao riportate da SkySport. In particolare, il viaggio a Milano del giocatore non riguarderebbe il mercato, e non risulterebbero inoltre degli incontri tra il proprio entourage e la dirigenza nerazzurra. Non si esclude, però, che Lazio e Inter possano iniziare a breve una trattativa.