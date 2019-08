© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio non ascolterà offerte last minute per Milinkovic-Savic che dunque resterà in biancoceleste. Il suo agente Kezman in queste ore si trova a Roma e questa sua presenza servirà per gettare le basi in vista del rinnovo di contratto. Non dovrebbe essere toccata la lunghezza dell'accordo, ovvero il 2023, mentre verrà toccato l'accordo economico alzando gli attuali 3 milioni più bonus percepiti in questo momento. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.