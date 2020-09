Lazio, Kim Min Jae in pole per la difesa: servono 15 milioni di euro

Torna di moda il nome di Kim Min Jae per la difesa della Lazio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport al momento il cinese del Guoan è in vantaggio sui vari Kumbulla, Martinez e Nastasic, per un'operazione da 15 milioni di euro. Nelle ultime ore è spuntato anche Otamendi, in uscita dal Manchester City di Guardiola. Pista difficile perché l’argentino ha un ingaggio proibitivo.