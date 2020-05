Lazio, l'agente di Luis Alberto: "Firmeremo il rinnovo quando finirà l'emergenza"

Miguel Alfaro, agente del centrocampista della Lazio Luis Alberto ha confermato la trattativa per il prolungamento parlando con La Repubblica: "Siamo in totale sintonia con il club. Abbiamo un appuntamento per firmare il rinnovo quando finirà l'emergenza. Ha grande voglia di aiutare la Lazio a raggiungere il sogno scudetto e poi godersi anche la Champions con questa maglia". Poi parlando di Luis Suarez del Watford, possibile obiettivo laziale, ha dichiarato: "Con Tare parliamo di tanti profili ma nonostante sia un giocatore che può arrivare al top, è troppo presto per parlarne".