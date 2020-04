Lazio, l'agente di Luis Alberto: "Vogliamo rinnovare. È tra i migliori della Serie A"

L'agente di Luis Alberto rassicura la Lazio e i suoi tifosi. "Con la società c'è sintonia, entrambi abbiamo voglia di rinnovare" ha spiegato Alvaro Torres in un'intervista a EstadioDeportivo. Il procuratore del centrocampista spagnolo, primo nella classifica assist in Serie A (12), ha poi commentato le voci di mercato che lo volevano vicino al Siviglia: "Sì, il club andaluso si è interessato a lui nelle ultime sessioni di mercato, questo è vero. Monchi stima molto Luis Alberto, è tra i migliori calciatori in Serie A, tuttavia il suo interesse non si è mai materializzato. Siamo concentrati sul rinnovo in questo momento, vedremo se andrà a buon fine".