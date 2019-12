© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, all'intervallo può già esultare per il suo gol e il 3-0 all'Udinese. Lo spagnolo a metà partita è intervenuto al microfono di Dazn: "Noi quattro (lui, Immobile, Correa e Milinkovic-Savic, ndr) dobbiamo fare questo in avanti, ma anche gli altri che difendono per noi. Siamo una squadra, in undici attacchiamo e in undici difendiamo. Oggi siamo riusciti a segnare più di un gol, a volte non ci riesce. Abbiamo sbagliato delle partite, ora dobbiamo tenere un secondo tempo tranquillo e fare qualche altro gol".