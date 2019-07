© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

L'edizione odierna de Il Messaggero si dedica anche alla Lazio. L'apertura, all'interno delle pagine sportive, riguarda l'arrivo di Claudio Lotito ad Auronzo di Cadore. "Lotito in ritiro come una star", titola il quotidiano, soffermandosi sui tanti tifosi che l'hanno acclamato in Veneto, località in cui è giunto anche il direttore sportivo Igli Tare per l'amichevole di oggi contro la Triestina.