Lazio, l'emergenza colpisce la difesa: con la Juventus scelte obbligate

Per la prima volta, alla ripresa del campionato, la Lazio a Udine non ha preso gol. Può essere un caso o no, ma è successo proprio quando Inzaghi ha potuto schierare dal primo minuto di nuovo la difesa titolare, quella composta da Luiz Felipe (al rientro dopo un lungo stop), Acerbi e Radu: il terzetto più affidabile, quello schierato più volte in campionato prima del lungo lockdown (fino alla 26a giornata era la miglior difesa). Che difficilmente si rivedrà di nuovo da qui alla fine della stagione, a cui mancano sei partite. Perché Radu - titolare sei volte su sette tra giugno e luglio - ha alzato bandiera bianca dopo la trasferta in Friuli per un problema al polpaccio. A livello ufficiale, la Lazio non ha comunicato il verdetto degli accertamenti ma le facce all'interno di Formello non fanno ben sperare.

È un duro colpo per Inzaghi, che aveva in Radu un suo fedelissimo. Il rumeno, solido, sicuro ed affidabile, non ci sarà quindi nel big match di lunedì contro la Juventus. Aumentando così l'emergenza, resa più grave dalla squalifica di Patric: inizialmente di quattro giornate, gli è stata ridotta a tre e dovrà saltare l'ultimo turno (ci sarà giovedì col Cagliari). In più anche Bastos è uscito malconcio dalla gara di mercoledì, ma già ieri si è allenato con i compagni e si candida per una maglia da titolare contro Ronaldo e gli altri. Senza Radu, Inzaghi potrebbe spostare Acerbi sul centro sinistra per sfruttare il piede mancino nella costruzione del gioco e in fase offensiva, con Luiz Felipe a fare da stopper centrale. Le uniche alternative, in panchina, saranno il giovane capitano della Primavera Armini e Vavro, alla prese con una fastidiosa pubalgia.