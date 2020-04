Lazio, l'ex Lombardi: "Grande sintonia con Inzaghi, tornare sarebbe bellissimo"

Il Corriere dello Sport di oggi riporta le parole di Cristiano Lombardi, attaccante di scuola Lazio che non ha abbandonato il sogno di tornare in biancoceleste: "Lo spero, è casa mia, ci sono cresciuto, non potrei volere di meglio. Tra me e mister Inzaghi c'è grande sintonia. Senza il virus avrebbe vinto lo Scudetto, adesso è difficile ipotizzare. Di sicuro quest'anno ha rappresentato la bellezza del gioco".