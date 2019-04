Lazio, L. Felipe: "Vinto una grande partita: Champions alla nostra portata"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luiz Felipe, difensore della Lazio, ha parlato a Lazio Style Radio al termine della vittoria per 1-0 conquistata contro l'Inter a San Siro: "Non era facile giocare dopo due mesi fermo. Abbiamo vinto una grande partita, quando giochiamo così di squadra facciamo sempre risultato. Ora pensiamo alla Spal, sarà una gara fondamentale. Questa è la strada giusta, testa bassa e lavorare. Possiamo raggiungere il nostro obiettivo, che è quello della Champions League. Dedico questa vittoria a mio figlio e alla mia famiglia, mi danno sempre la forza per andare avanti. Abbiamo una rosa competitiva che permette di fare delle scelte. Sono felice per la prestazione, venire a San Siro e battere l’Inter non è facile. Keita? Sono riuscito a contenerlo, lavoro tanto sull’uno contro uno". A riportarlo è Lalaziosiamonoi.it.