Operazione in vista per Manuel Lazzari. Il giocatore arrivato questa mattina in Paideia non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per circa un mese, un ko che cambia anche i piani di mercato della Lazio. Come riporta l'edizione romana de 'La Repubblica', questo infortunio ha definitivamente bloccato la partenza di Patric, che resta anche in virtù del ritardo di condizione di Adam Marusic.