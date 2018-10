Lazio, l'ingaggio di Immobile dopo il rinnovo: bonus per gol e Champions

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive del rinnovo di Ciro Immobile con la Lazio. L'accordo sarà valido fino al 2023, l'ingaggio base sarà di 3,2 milioni di euro a stagione con bonus per quota 10, 20 e 30 gol (finora ha segnato 5 reti, quattro in campionato e una in Europa League). Lo stipendio sarà integrato di centomila euro per ogni tetto raggiunto. Inoltre c'è il bonus legato alla qualificazione in Champions (circa 250 mila euro).