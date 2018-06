Lazio, l'ultima idea per la porta è il belga Proto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio e il suo ds Tare guardano in Grecia, in particolare all’Olympiakos, per trovar un vice Strakosha: l'ultima idea è Silvio Proto, portiere belga passato all’Olympiacos nel 2017 stando a quanto raccolto da LaLazioSiamoNoi.it. Vista la difficile situazione del club greco, sarebbe facile tentarlo con un'offerta per l'estremo difensore, reduce da una stagione continua dopo la rottura del legamento crociato del 2016/17.