Lazio, la cessione di Felipe Anderson sblocca il mercato: Laxalt o Romulo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con la probabile cessione di Felipe Anderson si sbloccherebbero subito le operazioni in entrata della Lazio. Per il centrocampo è calda la pista che porta a Laxalt. Il Genoa lo valuta 15 milioni (trattabili), col giocatore ci sarebbe già un accordo di massima. Altra casella da riempire è quella dell’esterno destro da affiancare a Marusic. Lazzari (Spal) costa troppo. Romulo (Verona) è un’alternativa meno onerosa ed altrettanto interessante. Per la difesa, oltre ad Acerbi, piacciono Izzo e Ferrari.