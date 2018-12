© foto di www.imagephotoagency.it

La Ferrari è ancora ingolfata, per citare il presidente della Lazio Claudio Lotito che ha accostato i biancocelesti al cavallino rampante. Perché il numero uno dei capitolini è convinto che questa sia una squadra da Champions League. E la prestazione contro la Sampdoria per lunghi tratti gli darebbe anche ragione: una squadra che ha schiacciato l'avversario e che nonostante non riuscisse a segnare non ha mai mollato, spingendo sempre più l'acceleratore fino al sorpasso al 96'.

La squadra è cresciuta rispetto alle ultime prove contro Chievo e Sassuolo ma alcuni problemi non sono ancora risolti. Ciro Immobile ha sfoderato una grandissima prestazione ma chi è il suo partner? Caicedo è stato bocciato dopo 45' e Correa rende meglio come trequartista. Meglio con Luis Alberto e il Tucu contemporaneamente. L'errore di posizionamento della difesa al 99' di una partita che era stata ribaltata tre minuti prima non è da squadra da Champions League, infine Milinkovic-Savic anche stavolta ha deluso.

Troppe incognite rispetto alle ambizioni di una squadra che l'anno scorso è andata ben oltre le aspettative, fallendo sul filo di lana la qualificazione al torneo più importante. E che oggi non riesce più a vincere, trovando il quarto pareggio consecutivo in campionato, intervallato da una figuraccia a Cipro, nonostante la qualificazione ai sedicesimi di Europa League fosse già acquisita. Forse, per essere davvero paragonata a una Ferrari, questa Lazio ha bisogno di qualche ritocco a gennaio.