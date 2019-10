Lazio, la Ferrari si è ingolfata nuovamente

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Ferrari si è ingolfata nuovamente. Nel momento meno opportuno, proprio quando serviva l'accelerata decisiva, mettere la freccia e andare spedita verso la qualificazione. Ora si fa dura. Non impossibile, ma dura. Tre punti dal secondo posto, quattro dal Celtic capolista. Una squadra, quella scozzese, che per quanto volenterosa e per quanto spinta da un pubblico che ha pochi eguali non ha mostrato grandi valori tecnici. Un Celtic quasi morto, a cui mancava la zampata decisiva. L'accelerata. Il palo di Correa ha spento tutto, pochi minuti dopo è arrivato l'inaspettato pareggio scozzese, infine la beffa negli ultimi minuti.

Una Ferrari per gli obiettivi che la Lazio si è posta. Ma che in due partite esterne in Europa League ha raccolto zero punti. E che ha bisogno adesso di un percorso netto in casa. Ci è riuscita col Rennes, deve per forza farlo anche col Celtic. Con un handicap: a oggi la partita si giocherà con la Curva Nord chiusa. Uno spettacolo che non aiuterà di certo la squadra in un momento così delicato. Si aspetta il ricorso, intanto vanno raccolti i cocci di una serata che poteva essere quella della svolta e che invece porta a una rovinosa caduta.