© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Valon Berisha, centrocampista della Lazio, ha parlato dopo la vittoria conquistata con il suo Kosovo contro l’Azerbaijan in Nations League: "Sono orgoglioso di indossare la maglia del Kosovo. È una scelta che ho fatto per il mio Paese, per la mia famiglia e per il mio sangue. Non avevo bisogno di rifletterci, è vero, sono cresciuto in Norvegia ed è lì che ho mosso i miei primi passi, ma quando hanno dato al Kosovo la possibilità di dimostrare il suo valore nel calcio non ci ho pensato due volte. Il gruppo sta lavorando molto bene: ognuno ha trovato il suo ruolo e ciascuno gioca non solo per se stesso, ma per la squadra. Siamo uniti: giochiamo insieme e lavoriamo insieme, siamo una cosa sola", le parole riportate da lalaziosiamonoi.it.