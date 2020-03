Lazio, la superstar Luis Alberto punta lo scudetto e il rinnovo. I dettagli economici

Tra i protagonista indiscussi della Lazio di Inzaghi, Luis Alberto ha raggiunto i 13 assist in campionato, un numero impressionante. Per quanto riguarda i gol, non tantissimi però preziosi, sabato è arrivato il quarto del suo torneo, e a questi va aggiunta la rete in Supercoppa contro la Juve.

Ora il rinnovo - Lo spagnolo - sottolinea il Corriere di Roma - ha conquistato tutti, e non solo i laziali. Ancelotti, per esempio, lo vedrebbe benissimo nell’Everton del futuro, e anche Sarri quando cerca nel suo ricchissimo organico un trequartista da Juventus senza trovarlo, allora pensa che l’ideale sarebbe proprio lui. La realtà però è che adesso Luis Alberto e Lotito sono convinti di andare avanti assieme e, se non arriverà un’offerta irrinunciabile per entrambi, il Mago si tufferà nella prossima Champions League assieme alla Lazio, magari con lo scudetto sul petto.

Le cifre - Da tempo discute il rinnovo di contratto, quello attuale (firmato giusto due anni fa, a febbraio del 2018) scade nel 2022 e dal punto di vista economico non è così soddisfacente alla luce della strepitosa stagione: guadagna 1,8 milioni più bonus. Il prossimo arriverà al 2024 e prevede uno stipendio quasi raddoppiato: 3 milioni più bonus che potrebbero portare la cifra oltre i 3 e milioni e mezzo, come Immobile e Milinkovic-Savic, i biancocelesti meglio retribuiti.