Lazio, la linea guida per il prossimo mercato: sono cinque i colpi nel mirino di Tare

La pausa improvvisa permette di rifiatare e di dare uno sguardo al futuro. La Lazio, in questo senso, ha un piano mercato di base soggetto però a variazioni rispetto al finale di stagione (con la Champions come ago della bilancia). In linea di massima - sottolinea il Corriere dello Sport - sono cinque i colpi in cantiere: due difensori, un centrocampista oltre Escalante dell’Eibar (acquistato a gennaio, arriverà a parametro zero), un esterno sinistro di centrocampo da associare a Lulic (ha rinnovato fino al 2021) e un attaccante da affiancare a Immobile, Correa e Caicedo.

Le uscite - Sono le linee guida, possono mutare in base alle uscite e alle richieste che riceveranno i big, sempre molto ambiti. Oggi come oggi non si possono prevedere assalti di mercato da parte dei top club esteri, certo è che assi come Luis Alberto (vicino al rinnovo fino al 2025) e Milinkovic (ha rinnovato a giugno fino al 2024) partiranno solo se lo chiederanno e solo alle cifre di Lotito.