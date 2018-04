Lazio, la nuova magia di Inzaghi: il fantasista al quadrato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ma quale staffetta. Chiamatela alternanza funzionale. Nella Lazio che ha ripreso a marciare (dieci gol nelle ultime due partite) spicca la coesistenza (finalmente felice) tra Luis Alberto e Felipe Anderson. È l’ultima magia di Simone Inzaghi. Essere riuscito a trasformare in una risorsa aggiuntiva per la squadra quello che poteva essere lo scoglio contro cui il progetto rischiava di arenarsi, spiega La Gazzetta dello Sport. Inzaghi, che oltre che sul campo si sta rivelando bravissimo anche nel curare l’aspetto psicologico del gruppo, è riuscito nel mezzo miracolo di convincere entrambi a restare fedeli alla causa. In cambio ha riscosso un impegno sempre crescente e prestazioni che sono tornate ai massimi livelli.