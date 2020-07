Lazio, la nuova maglia per l'ultima all'Olimpico: e dopo la festa di squadra

Sarà una serata speciale, quella che vivrà la Lazio oggi contro il Brescia (fischio d'inizio ore 19.30). Oltre a scendere in campo con la nuova divisa 'home', sarà l'ultima gara in casa di una stagione fantastica, che ha visto la squadra di Inzaghi in lotta per lo scudetto con la Juventus fino a poche giornate dalla fine. Poi un crollo - fisico e mentale - con i biancocelesti che si sono dovuti "accontentare" della qualificazione in Champions, che in realtà era l'obiettivo fissato ad agosto (mancava da tredici anni a Formello). I giocatori avrebbero voluto festeggiare con i tifosi, si dovranno accontentare dell'amore virtuale visto che l'Olimpico sarà, per ovvie ragioni, ancora a porte chiuse. La squadra festeggerà lo stesso il traguardo raggiunto, perché dopo la partita è in programma la cena di fine anno in un noto locale di Roma Nord, prenotato per un intero piano dalla Lazio. Sabato poi l'ultimo impegno a Napoli, prima del meritato rompete le righe che si concluderà dopo ferragosto, quando bisognerà cominciare a preparare al meglio la prossima stagione.

La speranza è anche quella di celebrare Immobile e Luis Alberto, i due biancocelesti in corsa per dei premi individuali. Il primo, reduce da una tripletta all'Hellas Verona, è primo nella classifica marcatori a +3 da Ronaldo ed è a pari merito con Lewandowski nella Scarpa d'Oro: se dovesse segnare con il Brescia già retrocesso, salvo rimonte di CR7 al fotofinish, conquisterà l'ambito premio 13 anni dopo l'ultimo italiano, Totti. Inoltre è a -2 gol dal record di Higuain, che potrebbe eguagliare o superare sabato proprio al San Paolo di Napoli, dove l'argentino lo aveva stabilito nel lontano 2016. E poi c'è Luis Alberto, in vetta insieme all'amico Gomez della classifica degli assist (16). I compagni faranno di tutto per aiutare i due, i cui eventuali trionfi sarebbero le ciliegine sulla torta di un'annata storica.