Lazio, la prima fascia in Europa League dipende da Ajax e Club Brugge

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Essere in prima fascia nel sorteggio di Europa League in programma venerdì (ore 13.00) sarebbe fondamentale per la Lazio, che eviterebbe accoppiamenti scomodi nel girone. Affinché si verifichi questo scenario, c’è bisogno che Ajax e Club Brugge passino questa sera nel ritorno del preliminare di Champions League. Ieri i biancocelesti hanno tifato per l’Olympiakos, per la verità già sicuro della qualificazione dopo il 4-0 all’andata contro il Krasnodar. Oggi dunque toccherà agli olandesi e ai belgi, rispettivamente contro l’Apoel (0-0 andata) e LASK (1-0 una settimana fa). Se soltanto una di queste due squadre dovesse fallire l’appuntamento, retrocederebbe in Europa League occupano - per ranking - il posto laziale in prima fascia.

A Formello sanno quanto sarebbe importante vincere il gruppo eliminatorio, in ottica del sorteggio futuro dei sedicesimi di finale. L’anno scorso, dopo il 2° posto alle spalle del Francoforte, l’urna accoppiò Immobile e compagni con il Siviglia, uno degli peggiori possibili avversari. E infatti la corsa europea finì in Andalusia, al termine di un doppio confronto sicuramente caratterizzato da tanti (troppi) infortuni per la Lazio. Poi l'accoppiamento è e sarà sempre imprevedibile. Il primo posto o la prima fascia a Montecarlo, va ricordato, non sarebbero sinonimo di arrivare fino in fondo nella competizione. Aiuterebbero, questo sì, ma tutto alla fine va guadagnato sul campo. E la formazione di Inzaghi, impegnata a preparare il derby di domenica, è pronta per vivere una stagione da protagonista.