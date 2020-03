Lazio, la prima mossa è la conferma di Vavro. Tare vuole vincere anche questa scommessa

Denis Vavro avrà una seconda opportunità, almeno un altro anno a sua disposizione per giocarsi la sua chance con la Lazio. Lo riporta il Corriere dello Sport, sottolineando come anche i vari Lulic, Caicedo, Strakosha, Luiz Felipe abbiano fatto lo stesso "percorso". La loro prima impressione, alla Lazio o in prestito, non era certo stata entusiasmante. La storia successiva, però, ha poi smentito quei giudizi iniziali.

L'ultima gara - Il club di Lotito è convinto che lo stesso processo possa funzionare anche per il centrale slovacco. Fino al momento dello stop il suo rendimento non era stato certo entusiasmante, e sia lui che il club si aspettavano ben altro rendimento. Inevitabile dopo l'investimento da 12 milioni per acquistarlo dal Copenaghen (mai era stato speso tanto durante questa gestione per un difensore). I suoi ultimi 90 minuti giocati sono quelli che lasciano ben sperare in ottica futura. A Marassi contro il Genoa Vavro è apparso sicuro, è stato tra i migliori in campo. Il ds Tare sogna di vincere anche questa scommessa, di veder sbocciare presto i frutti seminati in estate.