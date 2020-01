Lazio, la prova del ‘9’: la prima volta senza 2 titolari del centrocampo

Fonte: Dall'inviato a Roma

Quella contro il Brescia sarà la prova del nove per la Lazio. Dove nove è da intendersi sia a livello numerico, con i biancocelesti a caccia del record storico del club di 9 successi consecutivi in campionato (1998-'99), e sia come esame di maturità, perché per la prima volta in stagione mancherà 2/3 del centrocampo titolare. Non ci saranno infatti né Leiva (squalificato e operato alla mano) e né Luis Alberto (sempre per squalifica), con il solo Milinkovic a reggere il reparto, considerato da molti il vero punto di forza della Lazio. La loro assenza peserà tanto e chi sarà chiamato in causa (Cataldi e Parolo) avrà il difficile compito di non farli rimpiangere, anche se sono determinanti nel gioco della squadra. Ma come accade spesso in queste occasioni, oltre ai due sostituti, tutto lo spogliatoio dovrà compattarsi, unirsi e dare quel qualcosa in più. Fare un sacrificio maggiore per far fronte alle difficoltà. L’anno scorso non fu così, perché da gennaio in poi nelle sette partite in cui sono mancati due tra Leiva, Milinkovic e Luis Alberto la Lazio ne ha vinte solo tre (Frosinone, Sampdoria e Cagliari), perse due (Genoa e Torino) e pareggiato altrettante (Sassuolo e Bologna). Chiederà applicazione, carattere e attenzione mister Inzaghi per sopperire in ogni modo a queste due mancanze, che potrebbero diventare anche tre, perché Immobile mercoledì notte ha accusato una brutta influenza (anche intestinale). Giovedì non si è allenato, venerdì si è riaggregato al gruppo ma senza forzare troppo. Oggi si capiranno con certezza le sue condizioni, ma da Formello filtra ottimismo. D'altronde un cannoniere come lui non può mancare alla prova del nove.