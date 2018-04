Lazio, la ricetta di Inzaghi perfetta per campo e bilancio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si è parlato tanto, spesso a sproposito, di profili di “normalizzatori” in grado di modificare in positivo il rendimento delle squadre da loro allenate. Tra di essi, certamente, la figura che trova maggiore rilievo è quella del tecnico della Lazio Simone Inzaghi. L’allenatore dei biancocelesti è stato in grado di ereditare una situazione ai limiti del paradossale, ai margini del caso Bielsa, contribuendo non solo ai piazzamenti della Lazio ma anche alla rivalutazione di elementi di una rosa dotata di alcune delle primizie del calcio tanto italiano quando europeo. Ingredienti fondamentali nello sviluppo professionale di un allenatore difficilmente sopra le righe: uno che per traduzione ha nel lavoro la risposta ai dilemmi domenicali e nelle qualità insite la capacità di trovare la strada più semplice e diretta per il successo. Gli exploit della Lazio si spiegano anche così, con Simone Inzaghi e con la qualità di un tecnico che, comunque vada a finire, sarà stato quello più propositivo del campionato.