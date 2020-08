Lazio, la richiesta di Acerbi ha spiazzato il club ma resterà anche senza rinnovo

La richiesta di Francesco Acerbi in sede di trattativa per il rinnovo di contratto, ha spiazzato la Lazio che ha già formalizzato una proposta da 3 milioni di euro e non è intenzionata ad arrivare ai 3,5 richiesti dal difensore. Nel caso in cui il giocatore non dovesse firmare fino al 2024 però, i biancocelesti non sono in ansia, visto e considerato che il contratto attuale è fino al 2023 e che, nonostante l'interessamento da parte dell'Inter, viene considerato incedibile. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.