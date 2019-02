Lazio, la rivincita di Caicedo: 2 gol consecutivi, non era mai successo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tocco della Pantera colpisce ancora. E' sempre Caicedo - sottolinea Il Messagero - a graffiare e a far vincere la Lazio. Dopo Frosinone, senza Immobile, ecco l'Empoli: l'attaccante per la prima volta da quando è biancoceleste, realizza due gol consecutivi in campionato. Non ci era mai riuscito. Due reti che valgono sei punti, pesanti come un macigno per la Champions League. Grazie al rigore realizzato ieri sera, e in attesa della sfida della Roma oggi a Verona, Felipe spinge la formazione di Inzaghi al quarto posto in completa solitudine, a due punti dal terzo occupato dall'Inter. Una rivincita per l'ecuadoregno, che da quando è nella capitale non ha brillato certo per precisione e gol. Fino ad ora ne ha segnati quattro in totale, tre in campionato e uno in coppa, più quattro assist, uno in più della passata stagione. Non tantissimi per un attaccante, ma decisivi e preziosi come l'oro.