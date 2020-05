Lazio, la squadra non si ferma: giocatori al lavoro a Formello anche nel giorno libero

Da domani si riparte con aumento carichi e intensità

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - In una Serie A ancora incerta sulla ripartenza, la squadra finora più motivata a riprendere le attività resta la Lazio. Oggi doveva essere il primo giorno di riposo dopo i test sierologici e il ritorno agli allenamenti individuali, ma alcuni giocatori hanno deciso comunque di passare un paio d'ore al centro sportivo di Formello e proseguire la preparazione in maniera individuale. Troppo forte la voglia di rientrare all'attività regolare, per la gioia di Simone Inzaghi che ora sta raccogliendo i frutti di un forte lavoro psicologico messo in atto durante il periodo di lockdown. Dopo la domnica 'facoltativa', da domani i biancocelesti riprenderanno le sessioni di allenamento sempre suddivise in gruppetti di giocatori. I lavori atletici saranno rafforzati in una vera e propria 'fase 2' atletica: per circa due settimane aumenteranno l'intensità e i carichi di lavoro. (ANSA).