Lazio, la strategia del club per il rinnovo di Inzaghi. Solo la scudetto potrebbe allontanarlo

Mentre la Lazio prova a ripartire sul campo e sogna di riprendere la corsa Scudetto con Juventus e Inter, il presidente Lotito e il ds Igli Tare continuano a lavorare al rinnovo di contratto del tecnico Simone Inzaghi. L’attuale accordo dell’allenatore scadrà nel 2021, l’idea è quella di prolungare minimo per ulteriori 2 anni facendo salire lo stipendio da 2 a 2,5 milioni di euro, lasciando intatto il bonus scudetto. La volontà delle parti di proseguire insieme è reciproca e per Il Tempo solo un’eventuale vittoria del campionato in questa stagione potrebbe far cambiare idea allo stesso Inzaghi, una sorta di ‘sindrome Mourinho’ il quale abbandonò l’Inter dopo la vittoria del triplete.