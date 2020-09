Lazio, la tifoseria è con la società: sui social piovono critiche ad Acerbi

Lo strappo di Acerbi. Con la società e la piazza, che ha mal digerito le sue dichiarazioni. "Merito rispetto. Se questo è l'atteggiamento del club, il rinnovo non mi interessa", ha detto domenica dal ritiro della Nazionale il difensore, alle prese con un delicato prolungamento del contratto: è in scadenza nel 2023, prende 1,8 milioni e vorrebbe superare i 3 (cifra troppo elevata secondo Lotito). Arrivato nel 2018, il 32enne è diventato subito un idolo per tifosi. Ma nonostante una grande stima e il loro attaccamento all'ex Sassuolo, non hanno apprezzato quanto detto e sui social stanno dilagando le critiche per l'uscita infelice. "Acerbi ci ha illuso tutti che fosse un calciatore e un uomo diverso". "Puoi andare via: ho visto regalare Nesta al Milan, di certo non mi dispero per te". "Grazie alla Lazio sei diventato Acerbi e hai conquistato la Nazionale, devi essere riconoscente". "Torna con i piedi per terra". "Se questo è il tuo atteggiamento non rientrare a Formello". "Per fare queste dichiarazioni a 32 anni o sei scemo o hai qualcuno dietro che ti dà la presunzione e la forza di farlo", sono alcuni dei commenti che si trovano sulle piattaforme online.

È rimasta molto delusa, la tifoseria, così come la società, spiazzata da un attacco frontale in diretta tv nazionale. Da Formello non è arrivata alcuna replica ufficiale: filtrano apparenti messaggi di tranquillità ma non è piaciuto il suo comportamento. Lotito, Tare e Inzaghi (anche lui con qualche problema per il rinnovo) vogliono evitare polemiche che potrebbero minare il clima nello spogliatoio a due settimane dall'esordio in campionato. Ma è chiaro che nessuno lascerà correre e con Acerbi - oggi atteso nel centro sportivo - verrà affrontato faccia a faccia il problema.