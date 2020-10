Lazio, la vigilia del Dortmund: lacune difensive, assenze e condizione i problemi di Inzaghi

L'aria a Formello è tesa. C'è la sensazione che i prossimi sette giorni, in cui ci saranno tre sfide (Dortmund, Bologna e Brugge) rappresentino già uno snodo cruciale per la stagione della Lazio. Che non è iniziata nel migliore dei modi e, dopo la vittoria di Cagliari, è arrivato un pareggio (contro Inter) e due sconfitte pesanti contro Atalanta e Sampdoria. Sabato sera a Genova l'ultima, che ha evidenziato una serie di problemi per i biancocelesti, chiamati domani al difficile esame contro il Borussia di Haaland.

Le assenze sono il primo cruccio. In Champions torneranno Immobile, squalificato in campionato, e Luiz Felipe, recuperato per la panchina. Gli indisponibili rimangono comunque diversi, ma ciò "non può essere un alibi", ha ribadito mister Inzaghi dopo il deludente 3-0 di Marassi. Preoccupano anche le lacune difensive della squadra, che ha già subito 8 reti in 4 giornate di campionato: negli ultimi cinquant'anni, soltanto una volta ne ha prese di più (10 nel 2015-'16). Molti di questi sono arrivati per degli errori individuali, riconducibili soprattutto a una scarsa attenzione e concentrazione. Che dovrà essere massima domani all'Olimpico, quando Acerbi e Co. avranno l'arduo compito di limitare i danni contro Sancho, Haaland e Reus, questi ultimi due a riposo per un'ora sabato contro l'Hoffenheim. E poi c'è un altro tema da analizzare: la condizione fisica della Lazio, che è sembrata stanca, poco lucida e senza benzina nelle gambe. È un argomento ricorrente, questo, nell'ambiente biancoceleste. Anche dopo il lockdown lo stato atletico dei giocatori, sempre peggiore dell'avversario di turno, era finito sott'accusa. Da Formello non sono preoccupati, sono convinti della bontà del lavoro svolto. I risultati a fine anno diranno se la Lazio avrà avuto ragione: intanto dai prossimi impegni, a partire dall'Olimpico domani sera, arriveranno indizi importanti.