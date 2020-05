Lazio, la vigilia della ripresa: in programma le visite mediche per i giocatori

Scatta oggi l'operazione ripresa per la Lazio. Durante il corso della giornata odierna tutti i componenti della rosa biancocelesti dovrebbero arrivare a Formello, nel nuovo centro medico voluto dal presidente Lotito, per sottoporsi alle visite mediche del caso per poter riprendere domani l'attività in campo (sempre in maniera individuale). Per evitare di incontrarsi, i giocatori sfrutteranno tutti i diversi ingressi del centro sportivo, completamente sanificato e messo a norma dalla ditta del presidente. Tra i tanti test, verrà effettuato anche quello sierologico: un esame che sta molto a cuore a Lotito. "Da un mese e mezzo sostengo l’idea dell'esame sierologico - aveva detto il numero uno laziale lo scorso 7 aprile - e noi abbiamo tutti i test per avere uno screening importante, al di là del tampone che indica “solo” l’eventuale positività. Con gli esami sierologici si riesce a capire se un soggetto è entrato in contatto con un virus o oppure no".