Lazio, Lazzari: "Contento per il mio primo gol, adesso non fermiamoci"

vedi letture

Manuel Lazzari, centrocampista biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la vittoria ottenuta contro il Cagliari: "Sono contento di aver segnato il mio primo gol con la maglia della Lazio in Serie A. Lo cercavo da tempo, inoltre è servito per sbloccare una partita difficile. Il vento ha creato un po' di problemi, cambiando qualche traiettoria della palla, ma per fortuna è andata bene. Mi aspettavo un inizio così positivo, visto che avevamo lavorato bene in ritiro con tanta qualità e quantità. Adesso non fermiamoci".