Lazio, Lazzari e la concorrenza: "Una squadra come la nostra deve avere un livello alto"

Manuel Lazzari, esterno biancoceleste, è intervenuto in diretta su Lazio Style Radio parlando anche della concorrenza con Marusic: "Una squadra come la Lazio, che ha più fronti su cui combattere, deve avere 2-3 giocatori importanti per ruolo. È un piacere allenarsi con questi compagni. Anche se il livello è alto non c'è alcuna competizione tra noi, abbiamo tutti un grande rapporto fuori dal campo. È la nostra forza".