Lazio, Lazzari: "Ho avuto difficoltà all'inizio. Abbiamo il centrocampo più forte d'Italia"

vedi letture

Ospite a Lazio Style Radio, Manuel Lazzari ha parlato della sua difficoltà nell'ambientarsi nella squadra di Inzaghi, sottolineando la forza del centrocampo biancoceleste: "Alla Spal ci difendevamo e attaccavamo in modo diverso, non è stato semplice capire cosa voleva da me mister Inzaghi. Poi ho iniziato a capirlo sono cresciuto. L'anno scorso avevo più occasione di saltare l'uomo e arrivare al cross, qui alla Lazio giochiamo in un altro modo. Preferiamo fare più possesso palla e fare tanti passaggi per arrivare nell'area avversaria, invece di fare tanti singoli uno contro uno. Abbiamo il centrocampo più forte d'Italia, uno dei primi in Europa: è normale che tanti palloni debbano passare da loro. Noi quinti dobbiamo farci trovare sempre pronti".

Clicca qui per l'intervista integrale