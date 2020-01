© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Manuel Lazzari a Sky Sport prima di Brescia-Lazio:

"Dobbiamo continuare come abbiamo finito il 2019. Siamo reduci da 8 vittorie e abbiamo vinto la Supercoppa, l'entusiasmo è molto alto ma ora arriva il bello. I punti saranno pesanti tutti, daremo il massimo. La formazione di oggi? Sicuramente mancano dei giocatori importanti, inutile nasconderlo. Leiva e Luis Alberto sono forti, ma siamo 24 titolari in rosa e chi giocherà oggi non li farà rimpiangere".