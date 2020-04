Lazio, Lazzari: "La corsa mi contraddistingue da sempre. In gara cerco di sfruttarla al massimo"

Manuel Lazzari, esterno biancoceleste, è intervenuto in diretta su Lazio Style Radio. Di seguito alcun estratti della lunga intervista: "La mia corsa? Questa caratteristica mi ha sempre contraddistinto, fin da quando ero piccolo. In ogni allenamento e in ogni partita cerco di sfruttarla al massimo. Siamo una squadra completa, ci integriamo bene tra di noi. Quando ci difendiamo lo facciamo tutti e undici, anche gli attaccanti. Costringiamo così gli avversari a sbilanciarsi in avanti e poi, appena recuperiamo palla, siamo veloci e tecnici nell'attaccare".

Sei cresciuto molto in fase difensiva...

"Alla Spal difendevamo e attaccavamo in modo diverso, non è stato semplice capire cosa voleva Inzaghi. Poi ho iniziato a capire e sono cresciuto, sono felice di dare il mio contributo alla squadra. L'anno scorso avevo più occasione di saltare l'uomo e arrivare al cross, qui alla Lazio giochiamo in modo differente. Facciamo più possesso palla, invece di fare tanti uno contro uno proviamo a fare tanti passaggi per arrivare nell'area degli avversari. Abbiamo il centrocampo più forte d'Italia, uno dei primi in Europa: è normale che tanti palloni debbano passare da loro. Noi quinti dobbiamo farci trovare pronti".