Lazio, Lazzari: "Le prossime due gare saranno importantissime"

Nel post partita di Lazio-SPAL, l'esterno biancoceleste Manuel Lazzari è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Sappiamo quanto siamo forti. Nel derby con la Roma abbiamo sbagliato l’approccio, ma dopo una lunga serie di vittorie consecutive ci poteva stare una giornata storta. Oggi abbiamo dimostrato che era solo una giornata no, abbiamo fatto capire che lotteremo fino alla fine. Siamo molto fiduciosi, ed oggi siamo ripartiti alla grande. Per un calciatore il gol è sempre bello. Io non segno molto, ma sono felicissimo che sia stato Felipe Caicedo a ribattere in rete il mio tiro che si è infranto sul palo. Molte critiche non le ho capite: prima del derby eravamo reduci da undici vittorie consecutive. Abbiamo ottenuto un punto importante nel derby ed oggi abbiamo raccolto una vittoria importante. Le prossime due partite avranno un valore incredibile. Mercoledì ospiteremo una squadra in salute. L’Hellas Verona sta attraversando un buon periodo, ma noi dobbiamo raggiungere il secondo posto in classifica. Sono sicuro che non sbaglieremo l’appuntamento. Giocare in questa squadra è bellissimo, quando scatto so che prima o poi arriva perché calciatori Milinkovic e Luis Alberto sono dei fenomeni che sanno mettere la palla dove voglio. È meraviglioso esprimersi in questo Club, sto molto bene. L’Europeo? Non ci penso, voglio dare il massimo per la Lazio e continuare il più in alto possibile”.