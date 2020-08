Lazio, Lazzari: "Non faremo la comparsa in Champions. Nazionale? Mi impegnerò"

Dopo l'amichevole odierna della Lazio contro la Triestina, finita 2-2, Manuel Lazzari ha preso parola in conferenza stampa. Di seguito le sue parole:

“La scorsa stagione è stata incredibile, abbiamo portato a casa un trofeo importante e per tutto il campionato siamo stati in lotta per lo Scudetto. Il nostro obiettivo è stato centrato. Bisogna ripartire dalle cose positive. Sono cresciuto tanto, anche sotto l’aspetto della personalità, ma devo ancora migliorare in zona assist e gol. Giocando con la Lazio devi sempre vincere".

Il prossimo anno ci sarà la Champions...

"Sono contento della mia carriera, sono partito dal basso e sono arrivato a giocare la Champions. Ringrazio i miei compagni per avermi permesso di giocare una competizione importante. Non faremo la comparsa, anche se il livello in Europa sarà molto alto, ma siamo consapevoli di poter mettere in difficoltà chiunque. La concorrenza di Marusic? In una grande squadra ci sono almeno due o tre giocatori titolari per ruolo, questo aiuta, ma non c’è rivalità tra di noi".

La mancata chiamata di Mancini?

"La Nazionale per ogni giocatore è un traguardo importante, mi impegnerò al massimo con la Lazio per poter raggiungere la maglia azzurra”.