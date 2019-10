Lazio, Lazzari: "Perdere così fa male, ma le gare vanno chiuse"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio esce sconfitta dal Celtic Park subendo due reti e complicando il cammino verso la fase ad eliminazione diretta dell'Europa League: contro gli scozzesi finisce 2-1 nonostante la rete di Manuel Lazzari che aveva portato in vantaggio i biancocelesti. Proprio l'autore del gol, ai microfoni di Sky, ha analizzato il match non nascondendo la propria amarezza per il risultato: "Il mio primo gol l'avrei sperato in una serata diversa, sono contento però fa male perdere queste partite. Abbiamo creato tante occasioni incredibili da gol, anche il palo di Correa, ma le gare vanno chiuse. Fisicamente loro sono degli animali, purtroppo ci hanno puniti su calcio d'angolo. C'è grande rammarico ma è andata così. Nel primo tempo la gara è stata alla pari, con tante occasioni. Nella ripresa abbiamo creato chance importanti, siamo stati sfortunati e imprecisi senza chiudere la partita. Il Celtic ci ha colpiti in una delle poche occasioni create, da inizio anno non riusciamo a concretizzare pur creando tanto. Adesso pensiamo subito alla Fiorentina, che sarà importantissima” ha dichiarato. Una partita che lascia l'amaro in bocca alla luce del risultato anche se la prestazione, come sottolineato da Lazzari, c'è stata: "Si riparte dalla prestazione, che c'è stata e ne siamo consapevoli. Siamo giù di morale perché perdere queste partite fa male. Il vero Lazzari? Vengo da una squadra più piccola e meno blasonata, giocare nella Lazio e ambire alla Champions è tutt'altra cosa e mi serve tempo. Già oggi penso di essere andato meglio come tutta la squadra" ha concluso.