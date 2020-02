Lazio, Lazzari si riprende la fascia. Marusic assente dopo un mese al top

Dopo tre panchine consecutive (è sempre subentrato nella ripresa), Manuel Lazzari si riprende la fascia destra della Lazio. Oggi col Bologna toccherà a lui, l’unico quinto di centrocampo che ha svolto al meglio la settimana, senza avere acciacchi e problemi particolari. Al contrario di Marusic, titolare nell’ultimo mese, che durante l’allenamento di mercoledì ha sentito un affaticamento muscolare. Giovedì non si è visto in gruppo con i compagni e Inzaghi ha detto che non verrà rischiato. Sull’altra corsia verrà confermato Jony, a disposizione nonostante una botta al piede subita in settimana. Del resto è l’unica soluzione perché Lulic si è operato quindici giorni fa alla caviglia e non dà segni di miglioramento, inoltre l’altro esterno sinistro è Lukaku che non scende in campo dallo scorso 29 novembre (a dicembre ha fatto un’artroscopia al ginocchio).

In una mini-emergenza dei laterali c’è Lazzari che scalpita. È una certezza, ha la piena fiducia di Inzaghi e di tutto il gruppo. A cavallo tra novembre e febbraio spesso è stato l’uomo in più per la Lazio, che ha trovato in lui quelle caratteristiche che in passato sono sempre mancate. Poi da Parma-Lazio, dopo l’infortunio di Lulic, è finito dietro nelle gerarchie. Tra esclusioni dal blocco dei titolari che sono apparentemente possono sorprendere, ma in realtà il motivo alla base è chiaro. Inzaghi non l’ha mai nascosto e lo ha ribadito ieri in conferenza stampa: "Nelle ultime partite, senza Lulic, abbiamo perso fisicità che abbiamo compensato con Marusic". Questione di centimetri e di altezza: giocare con Jony (178 cm) e Lazzari (174 cm) insieme sugli esterni, in un campionato fisico come quello italiano, è un rischio che il tecnico non si è voluto prendere. Le scelte poi sono state dettate anche dall’avversario: perché Parma, Inter e Genoa sono tre squadre che fanno dell’atletismo un proprio punto di forza. Con il Bologna invece potrebbero essere messi entrambi dal 1': l’ex SPAL è pronto ad accelerare per provare a lasciarsi di nuovo tutti dietro.