Sono bastati pochi minuti - in casa Lazio - per capire che Manuel Lazzari è l'uomo giusto al posto giusto. La fascia destra della squadra - sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero -, orfana per troppo tempo, ora ha trovato padrone. Nella vittoria di Marassi contro la Samp, i compagni lo hanno cercato in continuazione e lui ha sempre risposto presente. Ha voluto recuperare a tutti i costi. E' sceso in campo a meno di una settimana dall'operazione alla mano. Attaccamento e voglia. Già proprio quello spirito che Inzaghi ha allenato per tutto il pre campionato. Una qualità fondamentale per centrare quella Champions tanto agognata. Lazzari lo ha dimostrato immediatamente, così come Acerbi.