Lazio, le 5 cose che ci ha detto la vittoria di Brescia

© foto di www.imagephotoagency.it

Torna in campo la Lazio e ritrova la vittoria nella prima gara del 2020. A Brescia, nell'anticipo di ieri a pranzo, i biancocelesti si sono imposti per 2-1 con l'ennesimo gol nel tempo di recupero. Con i tre punti conquistati i biancocelesti hanno consolidato il loro terzo posto e, a pari partite, sono a -3 dalla vetta di Juventus e Inter. Di seguito i cinque spunti che ci ha fornito la partita del 'Rigamonti':

1 - La Lazio non molla mai e non può essere un caso se 12 gol sono arrivati negli ultimi 15 minuti di gioco (6 nel recupero). Poteva esserlo magari all'inizio, ma se il trend si ripete senza soluzione di continuità c'è qualcosa di vero, profondo e solido alla base. La squadra di Inzaghi ha fame, è consapevole di essere forte e prova sempre a portarsi a casa l'intera posta in palio. È questione di mentalità, di coraggio, di qualità e anche di una condizione fisica molto buona, perché quando le gambe degli avversari cominciano a rallentare, quelle di Milinkovic e compagni aumentano l'intensità.

2 - Anno nuovo, vecchio Immobile. Nell'ultimo triennio è stato il miglior marcatore italiano e ha iniziato il 2020 con una doppietta. È sempre più incisivo nella Lazio e sempre più primo nella classifica cannonieri di questa Serie A: dopo 17 giornate è a quota 19, a +7 da Lukaku impegnato questa sera a Napoli;

3 - Luis Alberto è vitale per il gioco biancoceleste. La Lazio ieri senza di lui ha vinto e ha consolidato il proprio 3° posto in classifica. Ma fino al 92' il punteggio al Rigamonti era sull'1-1 con il Brescia in inferiorità numerica da fine primo tempo. Il successo finale non deve nascondere le macchie di una prestazione nel complesso non sufficiente, sebbene ci siano delle attenuanti di livello. Una di queste, l'assenza del centrocampista spagnolo, primo per assist in campionato (11), la cui presenza è necessaria affinché tutta la squadra giri. Per come si muove, tocca la palla e vede i compagni non ha eguali nella rosa di Inzaghi;

4 - Caicedo non può essere considerato più solo una riserva. Se ne sono accorti tutti ed era ora. Dopo aver segnato gol decisivi contro Sassuolo, Juventus e Cagliari, anche ieri è stato determinante: si è preso il rigore dell'1-1 poi trasformato da Immobile e ha servito sempre al suo compagno d'attacco l'assist per l'1-2 finale. Dopo aver vissuto tanto tempo all'ombra di Immobile, con il lavoro sul campo ha cominciato a brillare di luce propria.

5 - Questa squadra è nella storia e ieri ha battuto diversi record, oltre ai tanti già infranti in questi due mesi. Inzaghi con le 9 vittorie consecutive in campionato ha eguagliato Eriksson nel 1998-99 e mai, prima d'ora, la Lazio aveva ottenuto 39 punti dopo 17 giornate di campionato. Inoltre da 12 giornate di fila segna almeno 2 gol: se dovesse mantenere questa media anche sabato contro il Napoli raggiungerebbe il record italiano di 13 gare appartenente al Grande Torino.